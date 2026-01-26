Fratelli d' Italia | L’appoggio di Azione a Donati chiarisce il quadro politico ed esclude il campo largo

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia ad Arezzo, Francesco Palazzini e Renato Viscovo, commentano la recente presa di posizione di Azione a sostegno di Donati. La loro analisi chiarisce il quadro politico locale, evidenziando come questa scelta escluda la possibilità di un’alleanza ampia e condivisa nel contesto delle future elezioni amministrative.

Presa di posizione dei consiglieri Palazzini e Viscovo: "Da questo momento Scelgo Arezzo non può più essere descritta come un semplice insieme di liste civiche, ma come un progetto con una precisa collocazione politica" Prendono posizione i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia di Arezzo, Francesco Palazzini e Renato Viscovo, riguardo lo scenario politico in vista delle prossime elezioni amministrative. "L’appoggio ufficiale di Azione alla candidatura di Marco Donati è un fatto politico chiaro e rilevante. Da questo momento la sua coalizione assume una fisionomia più definita e non può più essere descritta come un semplice insieme di liste civiche, ma come un progetto con una precisa collocazione politica.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Sondaggi politici, calo di Fratelli d’Italia dopo le regionali: il campo largo si avvicina alle destre

Leggi anche: Elezioni, campo largo per tutti. Donati accoglie l’apertura del Pd. Il centrodestra ’cancella’ i confini

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: L’Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia, e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi, che tengano pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie colpite dalla tragedia di Crans-Montana.; Il referendum sulla giustizia non c’entra con la velocità dei processi; Colla in Assemblea: Bologna ospiterà la 14esima sede dell’Università delle Nazioni unite; Sondaggio SWG per TG La7: FdI sopra il 31%, PD in crescita, M5S e Lega in calo.

Castrovillari, Fratelli d’Italia fa il bilancio annuale: consenso alle regionali e incarichi di verticeA un anno dal congresso cittadino, il circolo di Fratelli d’Italia a Castrovillari traccia il bilancio delle attività svolte, dei risultati alle elezioni regionali e delle recenti nomine istituzionali ... ecodellojonio.it

Sondaggi politici, cala Fratelli d’Italia, crolla anche la fiducia in Meloni: chi vinceBrusco calo per FdI. Scende anche la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Pd al 22,1%, stabili M5s e Avs. Forza Italia e Lega restano appaiate. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro politico. fanpage.it

Il consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia Libero Gioveni stigmatizza l'assoluto immobilismo per la mancata convocazione del Consiglio Metropolitano da parte del sindaco e presidente dell'assemblea di Palazzo dei Leoni - facebook.com facebook

Lepore: “In Italia o ti pieghi a Fratelli d’Italia o subisci ritorsioni” x.com