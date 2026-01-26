Fratelli d' Italia | L’appoggio di Azione a Donati chiarisce il quadro politico ed esclude il campo largo

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia ad Arezzo, Francesco Palazzini e Renato Viscovo, commentano la recente presa di posizione di Azione a sostegno di Donati. La loro analisi chiarisce il quadro politico locale, evidenziando come questa scelta escluda la possibilità di un’alleanza ampia e condivisa nel contesto delle future elezioni amministrative.

Presa di posizione dei consiglieri Palazzini e Viscovo: "Da questo momento Scelgo Arezzo non può più essere descritta come un semplice insieme di liste civiche, ma come un progetto con una precisa collocazione politica" Prendono posizione i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia di Arezzo, Francesco Palazzini e Renato Viscovo, riguardo lo scenario politico in vista delle prossime elezioni amministrative. "L'appoggio ufficiale di Azione alla candidatura di Marco Donati è un fatto politico chiaro e rilevante. Da questo momento la sua coalizione assume una fisionomia più definita e non può più essere descritta come un semplice insieme di liste civiche, ma come un progetto con una precisa collocazione politica.

