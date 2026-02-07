L' apertura delle Olimpiadi vista dall' elicottero della Polizia

Questa mattina, un elicottero della polizia ha sorvolato lo stadio San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il fotografo Massimo Sestini ha immortalato dall’alto lo spettacolo, offrendo un punto di vista insolito sulla festa che ha segnato l’inizio dei giochi in Italia.

In occasione della Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il fotografo Massimo Sestini ha sorvolato lo stadio San Siro a bordo di un elicottero della polizia di Stato.

