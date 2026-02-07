Olimpiadi la cerimonia di Milano Cortina a San Siro vista dall’elicottero

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è svolta a San Siro, con immagini spettacolari riprese dall’elicottero della Polizia. Le riprese hanno mostrato l’intera manifestazione dall’alto, offrendo un punto di vista insolito e suggestivo. La cerimonia ha coinvolto migliaia di spettatori e atleti, mentre l’elicottero sorvolava il celebre stadio, catturando ogni dettaglio dell’evento.

Le spettacolari immagini della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 riprese dall'elicottero della Polizia che ha volteggiato su San Siro per tutta la durata dell'evento (video courtesy MassimoSestiniPoliziadiStato).

