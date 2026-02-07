Olimpiadi la cerimonia di Milano Cortina a San Siro vista dall’elicottero

Da panorama.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è svolta a San Siro, con immagini spettacolari riprese dall’elicottero della Polizia. Le riprese hanno mostrato l’intera manifestazione dall’alto, offrendo un punto di vista insolito e suggestivo. La cerimonia ha coinvolto migliaia di spettatori e atleti, mentre l’elicottero sorvolava il celebre stadio, catturando ogni dettaglio dell’evento.

Le spettacolari immagini della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 riprese dall’elicottero della Polizia che ha volteggiato su San Siro per tutta la durata dell’evento (video courtesy MassimoSestiniPoliziadiStato). 🔗 Leggi su Panorama.it

olimpiadi la cerimonia di milano cortina a san siro vista dall8217elicottero

© Panorama.it - Olimpiadi, la cerimonia di Milano Cortina a San Siro vista dall’elicottero

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Olimpiadi Milano Cortina al via: oggi la cerimonia di apertura a San Siro

Questa mattina a San Siro si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina, è tutto pronto: San Siro sold out per la cerimonia di apertura

Milano e Cortina si preparano all’inizio delle Olimpiadi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Tutto quello che abbiamo visto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; La scaletta della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, minuto per minuto.

olimpiadi la cerimonia diLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fa il boom in tv: su Rai Uno 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di shareLo show di Balich a San Siro incanta 9.2 milioni di telespettatori: da Mattarella sul tram a Tomba, Compagnoni e Goggia che accendono i bracieri ... ilfattoquotidiano.it

olimpiadi la cerimonia diAscolti tv ieri 6 febbraio: la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali da record, oscura Io Sono FarahLa serata televisiva del venerdì viene completamente ridisegnata dall’apertura dei Giochi Olimpici, con Rai1 che domina senza rivali e costringe tutte le altre reti a giocare una partita diversa. libero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.