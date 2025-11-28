Montelepre magico Natale al parco urbano con il villaggio degli elfi
La magia del Natale torna a illuminare il cuore del paese con il “Villaggio degli Elfi”, un evento, organizzato dall'associazione locale "Armiggiusi", che si svolgerà nelle giornate del 20, 21, 26, 27, 28 dicembre 2025 e il 6 gennaio2026 all’interno del parco urbano.Immerso in una cornice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
SERIE D: MAGICO ATHLETIC! BATTUTA ANCHE LA GELBISON Prosegue l’ottimo momento dell’Athletic Club Palermo, che non solo stravince contro i campani della Gelbison, ma si porta a soli tre punti dalla vetta. Ancora una volta, ottima prova della squadr - facebook.com Vai su Facebook
Parco del Natale al Grassano - Il Parco del Grassano torna ad illuminarsi di magia: sabato 29 novembre inaugura ‘Il Magico Parco di Natale 2025’, l’evento che per oltre un mese trasformerà ... Come scrive napolivillage.com
In Campania apre il Magico Parco del Natale: 120 mq di verde tra luci, mercatini e Grinch - Dal 29 novembre al 28 dicembre 2025 torna il Magico Parco del Natale, il grande villaggio delle feste allestito all’interno del Parco del Grassano, l’oasi immersa nel verde di San Salvatore Telesino, ... Si legge su msn.com
San Salvatore Telesino, al Grassano torna il Magico Parco di Natale - Partito il conto alla rovescia per l'apertura dei cancelli del Parco del Grassano, a San Salvatore Telesino, per il “Magico Parco di Natale”, in programma dal 29 novembre al 28 dicembre. ilmattino.it scrive