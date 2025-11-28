Montelepre magico Natale al parco urbano con il villaggio degli elfi

La magia del Natale torna a illuminare il cuore del paese con il “Villaggio degli Elfi”, un evento, organizzato dall'associazione locale "Armiggiusi", che si svolgerà nelle giornate del 20, 21, 26, 27, 28 dicembre 2025 e il 6 gennaio2026 all’interno del parco urbano.Immerso in una cornice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

