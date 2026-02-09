Centro per l’impiego di Catania | interrogazione parlamentare del M5S sul rischio di perdita dei fondi

Il progetto per il nuovo centro per l’impiego di via Galermo a Catania finisce sotto la lente del Parlamento. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sul rischio di perdere i fondi destinati all’opera. La questione ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori e tra i cittadini che aspettano da tempo questa struttura. Ora si attende una risposta dalle autorità, mentre si cercano soluzioni rapide per evitare che i fondi vadano persi.

Il caso del progetto per il nuovo centro per l’impiego di via Galermo a Catania approda in Parlamento. Il deputato M5S Luciano Cantone ha presentato un’interrogazione a risposta scritta ai Ministri del Lavoro, degli Affari europei e del Pnrre dell’Economia per fare piena chiarezza sullo stato del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Centro impiego Catania Catania, la denuncia del consigliere Bonaccorsi (M5S): “Il comune ha perso 3,5 milioni di euro per la realizzazione del Centro per l’Impiego a S.G. Galermo” Il consigliere Bonaccorsi del Movimento 5 Stelle denuncia che il comune di Catania ha perso 3,5 milioni di euro di fondi Pnrr destinati alla costruzione del centro per l’impiego a San Giovanni Galermo. Bimbo di 11 anni violentato in una scuola del Palermitano, Carmina (M5S): "Presenterò interrogazione parlamentare" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Centro impiego Catania Argomenti discussi: Riapertura al pubblico sede Centro per l'impiego di Trescore Balneario; Il Centro per l'Impiego torna a Mazara del Vallo; Il Centro per l’Impiego TORINO SUD chiude per ristrutturazione; L’assessore Consoli visita i Centri per l’Impiego di Ancona: investimenti Pnrr e servizi al centro delle politiche attive del lavoro. Da Castelvetrano il Centro per l’Impiego torna a Mazara del ValloIl Centro per l’Impiego rientra ufficialmente a Mazara del Vallo. Stamattina, a Palazzo di Città, il Comune ha consegnato in comodato d’uso gratuito alcuni locali del Complesso Corridoni che ospiteran ... tp24.it Centro per l’Impiego Calabria: 70 offerte di lavoroCOSENZA Se stai cercando lavoro in Calabria o vuoi migliorare la tua posizione professionale, la piattaforma online del Centro per l’Impiego è uno strumento utile da consultare. Sono numerose le offer ... corrieredellacalabria.it #ARTI Il Centro Impiego #Massa organizza per Giovedì 12 Febbraio un Open Day rivolto alla ricerca di profilo professionale di: ASSISTENTE FAMILIARE/BADANTE Porta il tuo Cv aggiornato e fai un colloquio con gli operatori del servizio imprese #selezion facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.