Bimbo di 11 anni violentato in una scuola del Palermitano Carmina M5S | Presenterò interrogazione parlamentare
La deputata M5S Ida Carmina annuncia un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione dopo il gravissimo episodio di violenza sessuale ai danni di un bambino di 11 anni in provincia di Palermo.Per Carmina si tratta del fallimento delle politiche del Governo Meloni, che continua a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
