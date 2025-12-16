Gusto festa e tanta solidarietà In 300 alla cena del ‘Gufo Party’

Torna questa sera la 31ª edizione del ‘Gufo Party’, la tradizionale cena di beneficienza organizzata dall’associazione Gufo 1991 Bologna Odv. Un evento di solidarietà che riunisce circa 300 partecipanti, agenti della polizia locale e cittadini, all’insegna di gusto, festa e generosità, e che si svolge nella sala 77 del Circolo Arci di San Lazzaro di Savena.

© Ilrestodelcarlino.it - Gusto, festa e tanta solidarietà. In 300 alla cena del 'Gufo Party' Torna questa sera l'appuntamento con il ' Gufo Party '. Giunta alla sua 31esima edizione, la tradizionale cena di beneficienza organizzata dall' associazione Gufo 1991 Bologna Odv, che vede in prima linea gli agenti della polizia locale, si terrà a partire dalle 20 nella sala 77 del Circolo Arci di San Lazzaro di Savena. Un appuntamento storico per il territorio, che unisce convivialità e impegno sociale. Ne sono la prova i risultati: l'associazione, infatti, con i suoi eventi ha raccolto negli ultimi 30 anni 300mila euro che sono andati a sostenere progetti rivolti a persone fragili. "La nostra speranza è sempre che i giovani si interessino ad entrare nel gruppo dei soci" spiega Dino Arlotti, presidente dell' associazione Gufo 1991 Bologna odv, "ma siamo contenti quest'anno di aver superato le 300 prenotazioni, un numero per noi importante".