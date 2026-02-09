Giuseppe Vegnaduzzo, 80 anni, si difende con fermezza durante l’interrogatorio a San Vito al Tagliamento. L’uomo, coinvolto nell’inchiesta sui presunti cecchini in Bosnia, nega di essere mai stato a Sarajevo e respinge ogni accusa. La sua versione dei fatti contrastava con le indagini, ma lui insiste: «Non è vero nulla».

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - «Non è vero, non è vero». Giuseppe Vegnaduzzo, l'80enne indagato nell'ambito dell'inchiesta conosciuta come i cecchini a Sarajevo, ha respinto tutte le accuse nei suoi confronti davanti ai pm nell'interrogatorio che si è svolto oggi, lunedì 9 febbraio, a Milano. L'interrogatorio L'80enne è stato interrogato per poco più di un'ora, negando tutto ad ogni domanda. Anche quando gli è stato chiesto se fosse mai andato a Sarajevo pare che il pensionato abbia risposto di no. «Totale estraneità alle accuse», ha detto l'avvocato Giovanni Menegon ai cronisti, mentre l'uomo, che vive in provincia di Pordenone, non ha voluto parlare all'uscita del Palazzo di Giustizia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Cecchini in Bosnia, l'80enne indagato risponde all'interrogatorio: «Non è vero nulla, non sono mai stato a Sarajevo»

Questa mattina a Sarajevo, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo è stato ascoltato dai pubblici ministeri.

Un uomo di 80 anni, accusato di essere stato coinvolto come cecchino durante il conflitto a Sarajevo, si difende.

