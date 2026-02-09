Cecchini a Sarajevo l’80enne indagato smentisce tutto | Travisate le mie parole al bar ero in Bosnia per lavoro

Un uomo di 80 anni, accusato di essere stato coinvolto come cecchino durante il conflitto a Sarajevo, si difende. L’indagato afferma di aver travisato le sue parole al bar e di essere stato in Bosnia esclusivamente per motivi di lavoro. Nei giorni scorsi, le accuse avevano suscitato scalpore, ma lui insiste: “Non ho sparato contro civili, ero lì per questioni professionali”. La vicenda resta sotto i riflettori, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli.

Milano, 9 febbraio 2026 – Sostiene di essere andato in Bosnia durante la guerra “solo per lavoro ”, non per sparare contro i civili intrappolati a Sarajevo. Si dice sicuro che “tra qualche tempo si sgonfierà tutto”, e sostiene che le sue parole sono state travisate e male interpretate da chi ha riferito agli inquirenti di averlo sentito vantarsi al bar di essere andato “a caccia di uomini”negli anni ’90, nei Balcani sconvolti dalla guerra. Cecchini a Sarajevo, chi è l’italiano indagato: la camicia nera, i muscoli, la passione per le armi, le vanterie Il pensionato 80enne G.V., indagato a piede libero per omicidio volontario aggravato dai motivi abietti nell’ambito dell’inchiesta sui “cecchini del weekend”, oggi ha intenzione di rispondere alle domande del pm Alessandro Gobbis, che lo ha convocato a Milano per un primo interrogatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cecchini a Sarajevo, l’80enne indagato smentisce tutto: “Travisate le mie parole al bar, ero in Bosnia per lavoro” Approfondimenti su Sarajevo Cecchini “Cecchini del weekend” di Sarajevo, parla l’80enne indagato: «Ci andavo per lavoro, si sgonfierà tutto». Chi è Giuseppe Vegnaduzzo Domani a Milano Giuseppe Vegnaduzzo, 80 anni, dovrà rispondere delle accuse di omicidio volontario continuato. Safari umani a Sarajevo, l’80enne indagato: “Andavo in Bosnia per lavoro, non per cacciare” L’80enne Giuseppe Vegnaduzzo è il primo indagato dalla Procura di Milano nel caso dei “safari umani” a Sarajevo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sarajevo Cecchini Argomenti discussi: Cecchini a Sarajevo, altri tre sospettati dagli inquirenti; Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: Sparava a civili inermi; I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Cecchini per sport a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio: Sparava ai civili per piacere. Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, l'inviato di guerra nei Balcani: «Tiratori del weekend. Noi europei non siamo migliori»Toni Capuozzo è tra i pochi a poter parlare davvero di Sarajevo. Oltre che della guerra, quella prima di Telegram, quella raccontata sul campo a pochi metri dai proiettili che ... ilgazzettino.it Cecchini del weekend a Sarajevo, parla l’80enne di Pordenone: Mi sento tranquillo, si sgonfierà tuttoGiuseppe Vegnaduzzo, l’anziano coinvolto nell’indagine sui cecchini del weekend di Sarajevo, domani a Milano per rispondere alle domande dei magistrati ... virgilio.it ++ CECCHINI DEL WEEKEND A SARAJEVO: L’INDAGATO RESPINGE LE ACCUSE ALLA VIGILIA DELL’INTERROGATORIO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/cecchini-weekend facebook Cecchini a Sarajevo, l'indagato: 'Non ho paura, ne ho viste tante' #ANSA x.com

