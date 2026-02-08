Cecchini del weekend di Sarajevo parla l’80enne indagato | Ci andavo per lavoro si sgonfierà tutto Chi è Giuseppe Vegnaduzzo

Domani a Milano Giuseppe Vegnaduzzo, 80 anni, dovrà rispondere delle accuse di omicidio volontario continuato. L’indagato, originario di San Vito al Tagliamento, si difende dicendo che andava a Sarajevo per lavoro e che tutto si sgonfierà. L’indagine nasce da un esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni, che parla dei “cecchini del weekend” durante l’assedio della città bosniaca. Vegnaduzzo sarà ascoltato in un momento delicato, mentre si cerca di fare chiarezza su un episodio ancora molto dib

Sarà interrogato domani, lunedì 9 febbraio, a Milano Giuseppe Vegnaduzzo, 80 anni, originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone), indagato dalla Procura di Milano per omicidio volontario continuato e aggravato da motivi abietti nell’ambito dell’inchiesta nata da un esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni sui presunti « cecchini del weekend » a Sarajevo durante l’assedio della città bosniaca. Come è ormai tristemente noto, i «cecchini del weekend» altri non erano che “turisti” disposti a pagare ingenti somme per sparare agli abitanti della città assediata, inclusi donne e bambini. « Mi sento tranquillo.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sarajevo Cecchini

Giuseppe Vegnaduzzo, 80 anni di San Vito al Tagliamento, si definisce tranquillo.

Giuseppe Vegnaduzzo, 80enne di Pordenone, si trova nel centro di un’indagine a Sarajevo sui “cecchini del weekend”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sarajevo Cecchini

Argomenti discussi: Inchiesta sui cecchini del weekend, accusati di sparare ai civili a Sarajevo durante la guerra: indagato un 80enne. Si vantava: Facevo la caccia all'uomo; 'Cecchini del weekend' a Sarajevo, indagato per omicidio un 80enne di Pordenone; Cecchini del weekend a Sarajevo, un 80enne indagato per omicidi tra il 1992 e il 1995; 'Cecchini del weekend' a Sarajevo, c'è un indagato per omicidio.

Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, l'inviato di guerra nei Balcani: «Tiratori del weekend. Noi europei non siamo migliori»Toni Capuozzo è tra i pochi a poter parlare davvero di Sarajevo. Oltre che della guerra, quella prima di Telegram, quella raccontata sul campo a pochi metri dai proiettili che ... ilgazzettino.it

Cecchini del weekend a Sarajevo, l'indagato di 80 anni parlerà con i giudici: «No al silenzio, chiarirà»Parlerà e dirà la sua verità domani Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato 80enne di Savorgnano di San Vito, finito nell'inchiesta choc sui cecchini di Sarajevo, che ... ilgazzettino.it

Giuseppe Vegnaduzzo è il primo indagato dalla Procura di Milano per i cosiddetti “safari umani” di Sarajevo. L’80enne verrà interrogato il 9 febbraio e ha detto di non essere “preoccupato”. facebook