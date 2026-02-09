Questa mattina Arezzo si sveglia con una brutta notizia. È morto Monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito della diocesi. La comunità piange la perdita di una figura molto rispettata, che ha dedicato la vita alla Chiesa e ai suoi fedeli. La città si stringe intorno alla famiglia e ai collaboratori, ricordando il suo impegno e la sua vicinanza a tutti.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – “ Oggi la comunità aretina piange la scomparsa di Monsignor Riccardo Fontana, già arcivescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, dopo una vita spesa con zelo nel servizio alla Chiesa e alla società”. Con queste parole, Vincenzo Ceccarelli, ex Presidente della Provincia, nonché Assessore e consigliere regionale, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’arcivescovo emerito di Arezzo-Sansepoolcro e Cortona, Mons. Riccardo Fontana “Ho avuto il privilegio di incrociare il suo cammino – prosegue Ceccarelli - negli anni in cui, nei rispettivi incarichi, abbiamo lavorato per la terra di Arezzo: lui pastore della diocesi, io negli ultimi mesi della mia presidenza della Provincia, poi in Regione; e poi fianco a fianco nella Fondazione Rondine – Cittadella della Pace, nella comune convinzione che la testimonianza cristiana e l’impegno civile siano strade inseparabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ceccarelli : “Dolore per la scomparsa di monsignor Fontana”

Approfondimenti su Arezzo Cortona Sansepolcro

Arezzo piange la scomparsa di monsignor Riccardo Fontana, morto questa mattina alle prime luci.

È scomparso monsignor Riccardo Fontana, che fino al 2022 è stato vescovo di Arezzo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Arezzo Cortona Sansepolcro

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Ceccarelli: Toni campagna referendaria ANM aggressivi e fuorvianti; Ci ha lasciati Giacomo Aquilanti; Arriva la corazzata Roma. Consultinvest affila le armi.

Ceccarelli: La magistratura silenziosa e senza condizionamenti voterà Sì«Chi all’epoca diceva autoriformiamoci per non essere autoriformati non è stato ascoltato. Siamo, quindi, giunti ill» all’intervento del redattore politico che avremmo potuto, non dico evitare, ma com ... msn.com

Dall'Anm slogan da imbonitori per il No. Parla la giudice CeccarelliLa credibilità di noi magistrati si basa sulla nostra compostezza istituzionale. Nel momento in cui noi, come Associazione nazionale magistrati, scendiamo a un livello di semplificazione così estremo ... ilfoglio.it

La comunità isolana si unisce e partecipa al dolore della Famiglia Cavalli in lutto per la scomparsa di Lucia Cavalli Ai familiari vanno le più sentite condoglianze RIP ... Domani 4 febbraio alle ore 13,00 si svolgeranno i funerali presso la Chiesa de facebook