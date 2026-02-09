C’è un coccodrillo Allarme in Italia squadre in azione | cosa succede

Un allarme scuote una città italiana dopo aver segnalato la presenza di un alligatore in un canale vicino Laura Nuovo, vicino Ponte di Ferro. Le forze dell’ordine e i vigili sono intervenuti subito, cercando di catturare l’animale. La zona è stata messa in sicurezza mentre si cerca di capire come l’alligatore sia arrivato lì. La popolazione resta in attesa di aggiornamenti, ma per ora nessuno è stato messo in pericolo.

Allarme nella città italiana, dove un alligatore sarebbe stato avvistato in un canale in località Laura Nuovo, nei pressi di Ponte di Ferro. La segnalazione, arrivata da un imprenditore della ristorazione della zona, ha subito attivato le autorità locali e diversi enti impegnati nelle operazioni di sicurezza. Sul posto si sono recati tecnici del Consorzio Bonifica di Paestum, Guardie Ecozoofile, WWF e volontari dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo (Anvvfc), mentre la Protezione Civile coordina le ricerche in corso. L'Anvvfc ha diffuso un avviso alla popolazione: "Avvistato un alligatore adulto nel canale di bonifica denominato Laura Nuovo in località GromolaLaura – scrive l'associazione –.

