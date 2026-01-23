Una recente caso di meningite in Italia ha suscitato preoccupazione: un ragazzo di 16 anni di Oderzo è stato ricoverato all’ospedale di Treviso con diagnosi di meningococco di tipo B. Sono state adottate misure di isolamento per amici e parenti, evidenziando l’importanza di monitorare questa malattia infettiva. La situazione sottolinea la necessità di attenzione e prevenzione contro le infezioni meningococciche.

Un sedicenne residente nel territorio di Oderzo è stato ricoverato all’ospedale di Treviso con diagnosi di meningite da meningococco di tipo B. Lo comunica l’Ulss 2. Il giovane, inizialmente seguito dall’unità operativa di Neurologia, è stato trasferito in Malattie infettive e presenta attualmente una sintomatologia contenuta con decorso clinico favorevole. I primi sintomi sono comparsi il 19 gennaio con febbre fino a 39 gradi, cefalea intensa, vomito e rigidità nucale. Il ragazzo è stato ricoverato il 21 gennaio. Lo stesso giorno la Microbiologia ha tipizzato il ceppo, risultato B. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha subito attivato l’indagine epidemiologica e le misure di sanità pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Meningite in Italia, è allarme: 16enne in ospedale, isolati amici e parenti. Cosa succede

Giovane in ospedale a Treviso per la meningite: è scattata la profilassi per amici e parenti, sono 114Un giovane di 16 anni è ricoverato all’ospedale di Treviso a causa di una meningite.

Allarme meningite in Italia, tre giovani ricoverati in ospedale!Recenti notizie segnalano il ricovero di tre giovani per meningite in un quartiere di una città italiana.

Argomenti discussi: Focolaio di meningite a Napoli', l'Asl smentisce l'allarme social: Assenza di correlazione non suggerisce un contagio diretto; Situazione sanitaria e scolastica: il Comune di Napoli segue con massima attenzione i casi di meningite. Attivati i protocolli sanitari, situazione sotto controllo medico; Focolaio di meningite a Napoli, Asl smentisce allarme social: Incidenza stagionale; Napoli, su WhatsApp circola la fake news di un focolaio di meningite: l'ospedale Cotugno smentisce.

