Attenzione c’è un coccodrillo | è libero L’allarme in Italia non si esclude lo scherzo

Un allarme ha scosso una città italiana dopo che sarebbe stato avvistato un alligatore in un canale vicino a Ponte di Ferro. Le autorità hanno subito lanciato l’allarme, anche se non si esclude che si tratti di uno scherzo. La zona è stata circondata, ma finora il rettile non è stato trovato. La gente del posto resta in attesa di aggiornamenti, preoccupata ma anche scettica sulla reale presenza dell’animale.

Allarme nella città italiana, dove un alligatore sarebbe stato avvistato in un canale in località Laura Nuovo, nei pressi di Ponte di Ferro. La segnalazione, arrivata da un imprenditore della ristorazione della zona, ha subito attivato le autorità locali e diversi enti impegnati nelle operazioni di sicurezza. Sul posto si sono recati tecnici del Consorzio Bonifica di Paestum, Guardie Ecozoofile, WWF e volontari dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo (Anvvfc), mentre la Protezione Civile coordina le ricerche in corso. L'Anvvfc ha diffuso un avviso alla popolazione: "Avvistato un alligatore adulto nel canale di bonifica denominato Laura Nuovo in località GromolaLaura – scrive l'associazione –.

