Il difensore Romagnoli rimane alla Lazio, anche dopo che sembrava tutto fatto per il suo trasferimento all’Al Sadd. La società ha infatti chiesto al giocatore di rinunciare a tre stipendi, una richiesta che ha sorpreso molti. La situazione resta tesa e non è ancora chiara come si evolverà nei prossimi giorni.

2026-02-02 18:24:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: C’è un altro capitolo della telenovela Romagnoli, difensore e bandiera della Lazio che è rimasto alla base dopo che sembrava fatta per il suo trasferimento all’Al Sadd. Enzo Raiola, il procuratore del centrale, infatti, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Con il Lecce era la gara d’addio, il giorno dopo Lotito ha cambiato tutto. L’ultimo giorno si è riaperta la trattativa con l’Al Sadd che 10 giorni prima aveva fatto una proposta a cui non aveva ricevuto risposta fino all’ultimo. La Lazio ha chiesto di aumentarla, i qatarioti hanno detto di no, dopo un tira e molla alla Lazio hanno accettato quell’offerta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

CdS – "Ci hanno chiesto di rinunciare a tre stipendi. Lotito…"

Il Manchester United, in vista delle sfide di campionato, ha dichiarato che nessun giocatore ha manifestato l’intenzione di lasciare la squadra.

