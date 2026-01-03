CdS – Nessun giocatore mi ha chiesto di andare via

Il Manchester United, in vista delle sfide di campionato, ha dichiarato che nessun giocatore ha manifestato l’intenzione di lasciare la squadra. La notizia, riportata dal Corriere, arriva in un momento di attesa per la formazione inglese, che si prepara alle prossime gare. La rosa attuale sembra stabile, e l’attenzione è rivolta alle strategie di formazione in vista della stagione.

