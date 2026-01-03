CdS – Nessun giocatore mi ha chiesto di andare via
Il Manchester United, in vista delle sfide di campionato, ha dichiarato che nessun giocatore ha manifestato l’intenzione di lasciare la squadra. La notizia, riportata dal Corriere, arriva in un momento di attesa per la formazione inglese, che si prepara alle prossime gare. La rosa attuale sembra stabile, e l’attenzione è rivolta alle strategie di formazione in vista della stagione.
MANCHESTER (INGHILTERRA) – Antivigilia di campionato per il Manchester United. I ' Red Devils ' sono infatti attesi dalla sfida di Elland Road contro il Leeds, in programma domenica 4 gennaio (ore 13:30) e valido per la 20esima giornata di Premier League, la prima del girone di ritorno. Il tecnico dei mancuniani, Ruben Amorim, ha presentato in conferenza stampa la partita con i 'Peacocks'. Tanti i temi toccati dall'allenatore portoghese: dalla situazione infortunati in casa United – " Non credo nessuno guarirà " – alla delicata sfida con il Leeds di mister Farke, reduci dal pari maturato ad Anfield contro il Liverpool, fino al calciomercato.
