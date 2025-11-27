Mattarella | Servono stipendi adeguati per non rinunciare alla gioia dei figli

Il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento agli ‘ Stati generali della natalità ‘ a Roma: lo Stato ha il dovere di mettere i cittadini nelle condizioni per poter essere genitori, e tra queste condizioni c’è anche quella degli stipendi adeguati. “In uno Stato democratico come la nostra Repubblica, i temi della natalità sono e si caratterizzano in altri termini come espressione alta del dovere delle strutture pubbliche di porre i cittadini nella condizione di esprimere in piena libertà la loro vocazione alla genitorialità, nell’interesse del bene comune “, ha detto il capo dello Stato nel suo discorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella: “Servono stipendi adeguati per non rinunciare alla gioia dei figli”

Approfondisci con queste news

Mauro Turri. . Nel intervento a Radio Popolare ENRICO BORGHI ha spiegato che l’attacco di FdI a Mattarella e la corsa ai “pieni poteri” servono a coprire le divisioni interne al governo su Ucraina, guerra ibrida e sicurezza. Mentre Europa e alleati definiscono l - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella: “Servono stipendi adeguati per non rinunciare alla gioia dei figli” - Il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento agli 'Stati generali della natalità' a Roma: lo Stato ha il dovere di mettere ... lapresse.it scrive

Mattarella: "Natalità tema vitale per l'Italia. Servono stipendi adeguati e più servizi" - Il presidente della Repubblica agli Stati generali della Natalità: "Il Paese invecchia e non si rigenera, è dovere dello Stato è garantire la genitorialità" ... Lo riporta ilgiornale.it

Natalità, le parole di Mattarella: «I giovani sono pochi come mai prima. Servono stipendi adeguati e più servizi: non siamo condannati al declino» - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene agli «Stati generali della natalità», in corso a Roma: «La generatività ha valore umano e ha valore sociale» ... roma.corriere.it scrive