Castelfranco Emilia donna incastrata nell’auto dopo un incidente | salvata dai Vigili del Fuoco
Momenti di apprensione oggi poco dopo le 13 a Castelfranco Emilia, dove una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vignola è intervenuta in via Noce per un incidente stradale. L’allarme è scattato alle 13:12, quando è stata segnalata un’auto con la conducente rimasta bloccata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
