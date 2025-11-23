Momenti di apprensione oggi poco dopo le 13 a Castelfranco Emilia, dove una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vignola è intervenuta in via Noce per un incidente stradale. L’allarme è scattato alle 13:12, quando è stata segnalata un’auto con la conducente rimasta bloccata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Castelfranco Emilia, donna incastrata nell’auto dopo un incidente: salvata dai Vigili del Fuoco