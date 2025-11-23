Castelfranco Emilia donna incastrata nell’auto dopo un incidente | salvata dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione oggi poco dopo le 13 a Castelfranco Emilia, dove una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vignola è intervenuta in via Noce per un incidente stradale. L’allarme è scattato alle 13:12, quando è stata segnalata un’auto con la conducente rimasta bloccata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

castelfranco emilia donna incastrataSchianto a Castelfranco Emilia, salvata la conducente - La Provincia: I vigili del fuoco hanno da subito operato con cesoie e divaricatore per liberare la donna rimasta incastrata nell abitacolo ... Scrive lapressa.it

