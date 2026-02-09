Cattolica accende l’estate | Giorgia arriva all’Arena della Regina Tutte le info per i biglietti

Cattolica si prepara ad accogliere Giorgia, una delle voci più apprezzate del panorama italiano, che questa estate accende l’Arena della Regina. La cantante arriva in Riviera e l’evento sta già attirando l’attenzione di molti fan. Tutti vogliono sapere come acquistare i biglietti e non perdere lo spettacolo.

La grande musica torna protagonista dell'estate in Riviera e Cattolica si prepara ad accogliere una delle voci più amate del panorama italiano. Giorgia farà tappa all'Arena della Regina il prossimo 19 luglio, portando in città il suo nuovo progetto live "G – Summer", tour che celebra un momento.

