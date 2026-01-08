Bruno Mars farà un unico concerto in Italia a San Siro | tutte le info sulla vendita dei biglietti

Bruno Mars si esibirà per un unico concerto in Italia, presso lo stadio San Siro di Milano, il 14 luglio 2026. In questa occasione, i fan avranno l’opportunità di assistere a una delle sue performance più attese. Di seguito troverete tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti e alle modalità di acquisto, per garantirvi di non perdere questa occasione.

Bruno Mars farà un solo concerto in Italia e sarà nello stadio San Siro di Milano. Un evento che si preannuncia indimenticabile: la data da segnare in calendario è quella del 14 luglio 2026. The Romantic Tour, il suo primo tour da headliner dopo quasi dieci anni dal 24K Magic World Tour partito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dopo 10 anni dall’uscita di “24K Magic”, Bruno Mars torna con un nuovo album dal titolo “The Romantic”, non vediamo l’ora di ascoltarlo! #brunomars - facebook.com facebook

#BrunoMars ha rivelato di aver concluso i lavori per il suo nuovo attesissimo prossimo album solista, il primo da #24KMagic del 2016. Leggi l'articolo completo x.com