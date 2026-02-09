Catanzaro trasferta insidiosa a Pescara | Aquilani studia la formazione tra assenze e necessità di punti salvezza

Domani sera il Catanzaro affronta un Pescara in emergenza, tra infortuni e assenze importanti. La squadra di Aquilani sa che servono punti per la salvezza e si prepara a una trasferta complicata all’Adriatico. La formazione sarà decisa all’ultimo, tra dubbi e necessità, mentre i tifosi sperano in una reazione importante.

Catanzaro all'Adriatico: Tra Infermeria e Tifosi, una Scommessa Cruciale a Pescara. Il Catanzaro si prepara ad affrontare il Pescara in un match cruciale per la Serie B, con calcio d'inizio previsto per le ore 20:00 di domani. La trasferta, resa più complessa dall'infermeria piena, vedrà i giallorossi spinti dal sostegno di circa 300 tifosi che seguiranno la squadra in Abruzzo. L'incontro si preannuncia carico di significato, considerando la spasmodica ricerca di punti salvezza da parte del Pescara. La sfida all'Adriatico si presenta come un vero e proprio snodo, come ha sottolineato Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, che ha richiamato la squadra ad un surplus di attenzione per evitare di complicare ulteriormente la propria posizione in classifica.

