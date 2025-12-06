Eccellenza La Larcianese ha bisogno di punti Trasferta insidiosa a Montespertoli

La Larcianese ha assoluto bisogno di un risultato positivo dalla trasferta di domani (ore 14.30) a Montespertoli. La classifica piange: con 13 punti la squadra viola è collocata in piena zona retrocessione. Il Montespertoli, con diciotto punti, è a metà classifica; nell’ultima giornata ha espugnato (0-1) Massa. Dopo il turno di riposo, la Larcianese si presenterà con alcune. Il tecnico Cerasa infatti non ha più a disposizione Davide Iannello e Adam Ndiaye, che hanno trovato l’accordo con la società per rescindere il conratto. In entrata ecco un volto nuovo interessante: è infatti stato tesserato l’attaccante Niccolò Mallardo, classe 2002 proveniente dal Real Cerretese, con un recente passato al Casalguidi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

