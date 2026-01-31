Aquilani in vista del match contro il Catanzaro | analisi tattica e obiettivi in vista della sfida in programma

Domani il Catanzaro scende in campo in Val di Sole per affrontare il Südtirol. La squadra di Aquilani si prepara con attenzione, puntando a portare a casa i tre punti in una trasferta difficile. I giocatori lavorano duro in allenamento, concentrati sulla tattica e sugli obiettivi stagionali. La partita si preannuncia combattuta e ricca di emozioni.

Il Catanzaro si prepara a un’importante trasferta in Val di Sole, dove domani affronterà il Südtirol in un match che promette intensità e sfide tattiche. L’allenatore giallorosso Alberto Aquilani ha affrontato la vigilia della gara con un’analisi chiara e realistica, evidenziando sia le difficoltà della partita in programma che i progressi compiuti dalla squadra nel corso del campionato. Il tecnico ha sottolineato che il Südtirol, in crescita negli ultimi mesi, rappresenta un avversario con un’identità ben definita: fisico, ordinato e capace di sfruttare al meglio il proprio territorio. “Sarà una gara impegnativa – ha detto Aquilani – perché il Südtirol ha caratteristiche precise e un’organizzazione che richiede attenzione costante”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

