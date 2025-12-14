Rissa in centro a Montevarchi cinque Daspo urbani dopo l’intervento della Polizia

A Montevarchi, cinque persone sono state colpite da Daspo urbani dopo una rissa avvenuta a dicembre. La Polizia di Stato ha notificato i provvedimenti per garantire la sicurezza nel centro cittadino e prevenire ulteriori incidenti.

La Polizia di Stato ha notificato cinque provvedimenti di DACUR, noti anche come Daspo urbani, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di una rissa avvenuta a Montevarchi all’inizio del mese di dicembre. L’episodio si è verificato in piena mattinata, quando le Forze dell’Ordine sono intervenute a seguito di una segnalazione per una violenta lite in piazza Vittorio Veneto. Secondo quanto ricostruito, cinque persone appartenenti a gruppi contrapposti si stavano affrontando per quello che è apparso come un vero e proprio regolamento di conti. A seguito dell’intervento, gli agenti hanno identificato tutti i partecipanti, tre dei quali minorenni. Lortica.it

Rissa in Montevarchi, scatta il daspo urbano - La Polizia di Stato notifica 5 Dacur ad altrettanti soggetti responsabili ... msn.com