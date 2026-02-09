Castellacci difende lo staff del Napoli | Infortuni frutto di sovraccarichi e troppe partite

Il tecnico Antonio Conte prende le difese dello staff del Napoli, sottolineando che gli infortuni dei giocatori sono dovuti a sovraccarichi e a un calendario troppo fitto di partite. Secondo lui, la colpa non è dello staff, ma della mole di impegni eccessiva che mette sotto pressione i giocatori. La squadra si trova ora a fare i conti con diversi infortunati, e il tecnico chiede maggiore attenzione alla gestione delle risorse umane.

> NAPOLI – Una stagione segnata dagli infortuni, definita dallo stesso Antonio Conte «assurda». Ma dietro i continui stop fisici del Napoli non c'è un unico colpevole né, tantomeno, una gestione superficiale. A fare chiarezza è il professor Enrico Castellacci, presidente nazionale dell'Associazione Medici del Calcio Italiani ed ex medico della Nazionale, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per analizzare la situazione azzurra. Castellacci parte dalla difesa dello staff sanitario, spesso finito nel mirino. Il tema Anguissa, citato più volte dall'allenatore per il problema alla schiena, rientra proprio in questa complessità. Secondo Castellacci, i rischi fanno parte del mestiere: «A volte può andare bene ... Castellacci: «Gli infortuni muscolari possono essere dovuti a tante cause, sembra che si voglia trovare un colpevole» L'ex medico della Nazionale: «Conte è scrupoloso, figuriamoci se non ha esaminato con i preparatori atletici i motivi di questi affaticamenti e

