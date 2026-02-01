conte gli infortuni le troppe partite e il turnover che non ha fatto

Il Napoli di Luciano Conte si trova a fare i conti con una serie di infortuni che hanno indebolito la squadra. I giocatori chiave sono spesso fuori causa, vittime di un calendario troppo fitto e di un turnover che non sempre funziona. La squadra fatica a mantenere la forma migliore e le partite si complicano di conseguenza. A Napoli si cerca di capire come uscire da questa fase complicata.

Squadra che vince non si cambia, potrebbe essere il motto di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli, infatti, si sa, è restio a fare turnover. Non da quando siede sulla panchina azzurra, Conte è sempre stato guidato dalla tendenza a scegliere un undici titolare che l’avrebbe accompagnato per l’intera stagione. Salvo infortuni, gravi. Ecco, è stata proprio questa la variabile del suo secondo anno in azzurro. Se la sua prima al Napoli è stata costellata da infortuni muscolari al soleo (6 giocatori colpiti), ma solo da un impegno settimanale che gli ha fatto tenere fede al mantra "squadra che vince non si cambia", quest’anno è iniziato con premesse ben diverse: più profondità di rosa e anche più partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

CONTE SI ARRENDE Il fallimento del Napoli e la lezione di Chivu all'Inter.

Argomenti discussi: L'ex collaboratore di Conte al Napoli: Con me pochissimi infortuni. De Bruyne? Dubito lo rivedremo; Conte tra arbitri e infortuni: Chiediamo un calcio pulito, sull'emergenza forse stiamo pagando qualcosa che non dovevamo fare; Sabatini duro con Conte: Marotta, infortuni e calendario: vive di alibi; Conte è una furia per l'infortunio di Di Lorenzo: Meglio che finisco qua sennò devo dire altre cose.

Napoli, quanto pesano gli infortuni? Tutti i numeri dell'infermeria di Conte23 calciatori infortunati per almeno un turno. Che su 27 totali della rosa fanno il conto facile: l’85,1% della rosa in mano a Antonio Conte è passata dall’infermeria. Un ... ilmattino.it

Jacobelli: Infortuni? Sacrosanta l’ira di Conte contro il silenzio di Lega, Fifa, Uefa, AssocalciatoriIl Napoli ha perso un altro pezzo importante, ieri durante la gara contro la Fiorentina, il capitano Di Lorenzo, e nel post ... ilnapolionline.com

Vedendo le immagini del suo infortunio ieri, tutti abbiamo pensato al peggio. Anche Conte, nel post partita, parlava di una possibile rottura del crociato. E invece no, con grande sorpresa, il Napoli comunica "solo" una distorsione di secondo grado al ginocchio - facebook.com facebook

Conte piange in tv e accusa il mondo intero senza che nessuno trovi il coraggio di dirgli che la colpa degli infortuni che hanno decimato il Napoli è solo e soltanto sua Per chi non lo sapesse: il Napoli ha giocato lo stesso numero di partite degli altri 107 club im x.com