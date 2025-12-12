Passero | Napoli questi infortuni non sono frutto di sfortuna c’è qualcosa di sbagliato

Dino Fava Passaro commenta gli infortuni del Napoli, sottolineando che non si tratta di semplice sfortuna, ma di un problema più profondo. Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, l’ex calciatore ha espresso il suo punto di vista sulle recenti difficoltà fisiche della squadra partenopea.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Dino Fava Passaro, ex calciatore. Queste le sue parole: Passero: “Non è semplice da spiegare tutti questi infortuni. Mi chiedo spesso cosa non va nel Napoli”. “Non è semplice da spiegare tutti questi infortuni. Mi chiedo spesso cosa non va nel Napoli perchè non ho mai visto tutti questi calciatori infortunati. Alcuni parlano di sfortuna, ma probabilmente qualcosa di sbagliato c’è stato. Bisognerebbe approfondire la situazione che è esagerata. Il Napoli sta soffrendo la doppia competizione proprio perchè non ha giocatori, con la rosa completa avrebbe potuto ben figurare ovunque, ma c’è emergenza e tutti questi indisponibili provocano stanchezza a chi gioca sempre. Parlami.eu

Napoli, tutti gli infortuni di una stagione stregata per Conte

Napoli, tutti gli infortuni di una stagione stregata per Conte - Ecco l'elenco dei giocatori che si sono dovuti fermare in questa stagione, le partite saltate le cause degli infortuni. panorama.it

Napoli, DiLo e McT i più spremuti, Conte in testa con il triplo degli infortuni dell’Inter - In 14 giornate il Napoli guida la classifica insieme al Milan nonostante 66 giornate saltate da 16 giocatori tra infortuni e assenze. internapoli.it

La rivista di moda e lifestyle ELLE dedica un ampio servizio a Napoli ?Quest’anno la città festeggia 2500 anni di storia tra archeologia del vivere (e del tempo), metropolitane by Anish Kapoor e nuovi artisti che mostrano al mondo la capacità di questo cuor - facebook.com facebook