Calcio una sconfitta che fa male | Forlì ko con la Sambenedettese si riapre la crisi di risultati
Il Forlì subisce una sconfitta casalinga contro la Sambenedettese, riaprendo le preoccupazioni sulla continuità dei risultati. Una partita che evidenzia le difficoltà della squadra in un momento di flessione, richiedendo analisi e interventi per migliorare le prestazioni e tornare a ottenere punti importanti nel campionato.
Il Forlì stecca la sfida casalinga e cade inesorabilmente contro una Sambenedettese grintosa ma non trascendentale. Galletti sconfitti 2-0 da una Samb che cancella il digiuno di vittorie lungo cento giorni grazie alle reti nel primo tempo di Stoppa al 12° e di Stambazzi al 47°. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Un poker che fa male, ultimo match del 2025 amaro per il Forlì: brutto ko a Perugia
Che harakiri per la Yuasa Battery. A Monza una sconfitta che fa male
Una sconfitta dolorosa per il Vero Volley Monza nella sfida contro Yuasa Battery, conclusa con un risultato di 3-2. La partita ha evidenziato l’intensità e la lotta continua tra le due squadre, con momenti di grande tensione e prestazioni individuali significative. Un risultato che lascia aperti spunti di riflessione e sfide future per il team monzese.
