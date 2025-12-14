Che harakiri per la Yuasa Battery A Monza una sconfitta che fa male

Una sconfitta dolorosa per il Vero Volley Monza nella sfida contro Yuasa Battery, conclusa con un risultato di 3-2. La partita ha evidenziato l’intensità e la lotta continua tra le due squadre, con momenti di grande tensione e prestazioni individuali significative. Un risultato che lascia aperti spunti di riflessione e sfide future per il team monzese.

Vero Volley 3 Yuasa Battery 2 VERO VOLLEY: Velichkov 25, Frascio, Atanasov 4, Rohrs, Marttila 7, Knipe, Scanferla (L), Larizza 8, Beretta 7, Padar 28, Mapelli, Zimmermann 2, Mosca, Pisoni. All. Eccheli YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Golzadeh 25, Magalini 24, Cubito, Vecchi, Falaschi, Stankovic 6, Pellacani, Petkov 13, Petkovic 1, Fedrizzi 2, Marchiani, Koprivica, Tatarov 21, Marchisio (L). All. Ortenzi Parziali: 20-25 (28'), 30-32 (40'), 25-21 (32'), 25-19 (26'), 18-16 (16') Arriva il secondo punto in campionato per la Yuasa Battery che però sciupa una grandissima occasione di prendersi il primo successo in campionato.

“Harakiri” Yuasa, Monza rimonta e si prende la vittoria - 0 ai grottesi per portare a casa il match, Monza reagisce nel momento di massimo svantaggio e con una rimonta poderosa si prende tie break e partita. cronachefermane.it

