Oggi si è aperta l’udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice campana accusata di aver perseguitato e diffamato l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La donna è sotto accusa per stalking, lesioni e interferenze nella vita privata. L’udienza si svolge davanti al giudice per l’udienza preliminare di Roma.

L’udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia, imprenditrice campana accusata di stalking, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione nei confronti dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, si è aperta oggi, lunedì 9 febbraio, davanti al gup di Roma. Il procedimento nasce da un esposto presentato dallo stesso Sangiuliano e ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm, culminando in un’udienza che potrebbe segnare un punto di svolta in una vicenda che ha scosso il panorama politico e mediatico italiano. Il caso, come riportano le cronache, ha avuto origine dalle dinamiche legate alla mancata nomina di Boccia a consigliera del Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gennaro Sangiuliano

La Procura di Roma ha chiuso le indagini sui audio che coinvolgono Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo.

Sabato 20 dicembre, Maria Rosaria Boccia sarà ospite a “Niky’s Show” su Canale Italia, dove presenterà anticipazioni del suo nuovo libro sul caso Sangiuliano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gennaro Sangiuliano

Argomenti discussi: Caso Sangiuliano, oggi udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia: stalking tra accuse; Ha diffuso audio tra Sangiuliano e la moglie, Maria Rosaria Boccia rischia processo; Caso Sangiuliano: a processo l'imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia; Sangiuliano, Boccia e giornalista Tarallo a rischio processo.

Caso Sangiuliano, oggi udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia: stalking tra accuseLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Sangiuliano, oggi udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia: stalking tra accuse ... tg24.sky.it

Caso Sangiuliano, pm Roma indagano su audio: rischio processo per Boccia(Adnkronos) - Rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista per la diffusione della registrazione di una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie sui canali social Facebo ... msn.com

Caso Sangiuliano, pm Roma indagano su audio: rischio processo per Boccia facebook