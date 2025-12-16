Maria Rosaria Boccia ospite a Niky’s Show | in tv le anticipazioni del suo libro sul caso Sangiuliano

Sabato 20 dicembre, Maria Rosaria Boccia sarà ospite a “Niky’s Show” su Canale Italia, dove presenterà anticipazioni del suo nuovo libro sul caso Sangiuliano. L’imprenditrice di Pompei, protagonista della puntata, si confronterà con il conduttore Nicoletta Vitale in uno dei programmi più seguiti della rete, offrendo uno sguardo esclusivo sulle sue recenti rivelazioni.

