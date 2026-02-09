Maria Rosaria Boccia va a processo con le accuse di stalking aggravato, lesioni e interferenze nella vita privata di Gennaro Sangiuliano. Il processo inizia a ottobre, mentre lei ha già ricevuto il rinvio a giudizio.

Maria Rosaria Boccia va a processo con le accuse di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, Boccia deve rispondere anche di una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi. La decisione è stata presa dal Gup di Roma, che ha accolto così le richieste dei pm titolari dell’inchiesta scaturita da un esposto di Sangiuliano. L’ex ministro è parte civile, così come lo sono la moglie e l’ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Gilioli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni a Sangiuliano. Il processo inizia a ottobre

