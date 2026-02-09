Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni a Sangiuliano Il processo inizia a ottobre
Maria Rosaria Boccia va a processo con le accuse di stalking aggravato, lesioni e interferenze nella vita privata di Gennaro Sangiuliano. Il processo inizia a ottobre, mentre lei ha già ricevuto il rinvio a giudizio.
Maria Rosaria Boccia va a processo con le accuse di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, Boccia deve rispondere anche di una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi. La decisione è stata presa dal Gup di Roma, che ha accolto così le richieste dei pm titolari dell’inchiesta scaturita da un esposto di Sangiuliano. L’ex ministro è parte civile, così come lo sono la moglie e l’ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Gilioli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio con l’accusa di stalking e lesioni nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.
Caso Sangiuliano – Maria Rosaria Boccia a processo per stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privataL'imprenditrice dovrà rispondere di stalking aggravato, lesioni e interferenze illecite nella vita privata dell'ex ministro ... ilfattoquotidiano.it
Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni ai danni dell’ex ministro SangiulianoRoma, 9 febbraio 2026 - L'imprenditrice Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio con l'accusa di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro ... quotidiano.net
