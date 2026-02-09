Il procedimento giudiziario contro Maria Rosaria Boccia prosegue. L’ex ministro Gennaro Sangiuliano l’aveva querelata per lesioni, stalking e diffamazione. Questa mattina, il gup di Roma ha deciso di rinviarla a giudizio. Boccia si difende dicendo che la verità trionferà. La vicenda resta sotto i riflettori, con le parti che si preparano alla fase processuale.

AGI - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia accusata di lesioni, stalking, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione nei confronti dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quello che inizierà il prossimo 6 ottobre è "un processo che riabilita a nostro giudizio il dottor Sangiuliano", commentano, dopo l'udienza, i legali di parte civile di Sangiuliano e della moglie, gli avvocati Silverio Sica e Giuseppe Pepe. Parte offesa anche l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Gilioli. Le accuse. A Boccia, i pm di Roma, contestano " condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale " nei confronti dell'ex ministro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio. L'ex ministro: "La verità trionferà"

Questa mattina Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio nel processo che si terrà a ottobre.

La giudice ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking e lesioni nei confronti dell'ex ministro Sangiuliano.

