Lavoro le spine della Uil | Sacim e calzaturiero timori per l’occupazione

Il settore calzaturiero e il comparto Sacim nel territorio cesenate affrontano un 2024 caratterizzato da sfide legate alla tutela dell’occupazione e alle trasformazioni economiche. La Uil evidenzia preoccupazioni riguardo alle vertenze in corso e alle potenziali ripercussioni sulla stabilità delle aziende. Questi temi rappresentano le principali questioni da monitorare per il futuro del lavoro locale, in un contesto di incertezza che richiede attenzione e impegno condiviso.

Per il lavoro insidiato e per quello che cambia nel territorio cesenate, si giocheranno nuove sfide nell’anno appena avviato, con inquietudini per la sorte del distretto calzaturiero, per vertenze e crisi aziendali. Il sindacato è chiamato ad aggiornare la cassetta degli attrezzi per far fronte ad uno scenario cangiante che richiede progettualità e visione. Paolo Manzelli, segretario territoriale della Uil, quali sono le situazioni di maggiore criticità nel territorio per i lavoratori? "Sempre di più l’economia locale è legata alle dinamiche sia nazionali così come internazionali, pertanto la vertenza dei dazi continua ad avere ripercussioni a medio o lungo termine per le nostre aziende e per l’indotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, le spine della Uil: "Sacim e calzaturiero, timori per l’occupazione" Leggi anche: Sacim in liquidazione. Uil: "Tutela ai lavoratori" Leggi anche: Crisi del calzaturiero del Rubicone, Cgil Cisl e Uil: "Si paga lo scotto del nanismo. Centinaia di posti di lavoro persi" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lavoro, le spine della Uil: Sacim e calzaturiero, timori per l’occupazione. Lavoro, le spine della Uil: "Sacim e calzaturiero, timori per l’occupazione" - Preoccupa la fine degli ammortizzatori per le imprese del distretto sammaurese". msn.com

Sacim in liquidazione. Uil: "Tutela ai lavoratori" - Scendono in campo la Uil e la Uilm, che chiedono unità e un percorso concreto per il rilancio della Sacim, storica azienda del territorio cesenate. ilrestodelcarlino.it

Quanto si investe in prevenzione? Ad «Ambiente lavoro», Uil indagherà la correlazione fra precarietà e infortuni sul lavoro - Prevenire è sempre meglio che curare, eppure i dati ci dimostrano che in molti casi ci si ferma alle parole: nel 2024 le vittime del lavoro sono state 1. ilmessaggero.it

I miei top 6 con il reformer leg lower ed dehors frog short spine opening circles long spine Molle Una blu e una gialla per un sostegno minimo degli arti inferiori e un bel lavoro di mobilità su anche e colonna #benessere #pilates #ref - facebook.com facebook

richiesta di lavoro Offerte Lavoro Addetto/a Back Office Amministrativo – Studio Commercialista & Associati: Offerta su Terni. Per consultare l'offerta di lavoro clicca sul link in basso. La risorsa si occuperà di… cercolavoro.com/offerta-lavoro… clicca per info #la x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.