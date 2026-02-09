Meloni si difende dalle polemiche sul suo intervento a Sanremo. La Premier dice di non conoscere bene la persona coinvolta e critica chi trasforma la satira in sessismo. “Personalmente preferisco che la politica rimanga fuori da quei palcoscenici”, aggiunge. La discussione si accende tra chi vede doppio metro nei commenti e chi difende la libertà di espressione.

(Adnkronos) – “Io sono in generale per tenere la politica fuori da Sanremo. L’utilizzo di questi palcoscenici per questioni che non c’entrano con la politica è una cosa che non ho mai sopportato”. “Se al Festival avesse partecipato Pucci secondo me bisognava chiedergli di non parlare di politica. Ma minacciarlo a monte, chiederne la censura, semplicemente perché non se ne condivide il taglio, lo considero sbagliato”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, lunedì 9 febbraio, in un colloquio con il Corriere della Sera e aggiunge: “Io a stento sapevo chi fosse”. “Noi, a differenza loro, non abbiamo mai chiesto la censura di nessun comico”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Pucci, Meloni: “A stento sapevo chi fosse. Su di me è satira, su loro è sessismo?”

Approfondimenti su Caso Pucci

La premier Meloni torna a parlare del caso Pucci e si rivolge alle polemiche sui social.

La premier Giorgia Meloni attacca frontalmente la sinistra, accusandola di doppio standard.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Caso Pucci

