Caso Petrecca oggi riunione con l'ad Rossi per una decisione dopo la telecronaca olimpica

Oggi a Roma si sono incontrati Paolo Petrecca e l’amministratore delegato della Rai, Rossi. La riunione è stata convocata per discutere della telecronaca della cerimonia olimpica, che ha suscitato molte critiche. I dirigenti devono decidere come rispondere alle proteste e se ci saranno cambiamenti. La puntata si è conclusa senza annunci ufficiali, ma l’attenzione resta alta.

Paolo Petrecca oggi in riunione con l'amministratore delegato della Rai per fare il punto sulla disastrosa telecronaca della cerimonia olimpica. La redazione di RaiSport pronta allo sciopero. La Rai sta pensando di allontanare Paolo Petrecca dopo le Olimpiadi. L'Usigrai non risparmia critiche e attacca duramente la Rai per la copertura delle Olimpiadi.

