Olimpiadi 2026 | Usigrai accusa RaiSport telecronaca inaugurale definita una figuraccia Petrecca nel mirino
L’Usigrai non risparmia critiche e attacca duramente la Rai per la copertura delle Olimpiadi. La federazione dei giornalisti prende di mira il direttore di RaiSport, Sigfrido Petrecca, e definisce la telecronaca della cerimonia inaugurale una vera e propria “figuraccia”. La polemica si accende mentre gli organizzatori si preparano a vivere un evento che si preannuncia ricco di sfide e aspettative.
L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, ha lanciato un’accusa durissima contro la direzione dell’azienda, in particolare contro il direttore di RaiSport, Sigfrido Petrecca, definendo la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 una “figuraccia” per la Rai. L’esecutivo Usigrai, insieme ai Comitati e al fiduciario di Milano di RaiSport, ha espresso la sua profonda insoddisfazione attraverso una nota ufficiale che risuona come un atto d’accusa nei confronti di scelte gestionali ritenute fallimentari. La critica, che si concentra sull’auto-assegnazione dell’incarico di telecronista a Petrecca, solleva interrogativi sulla capacità della dirigenza di valorizzare il merito e sulla gestione di un evento di tale rilevanza nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
