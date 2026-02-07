Olimpiadi 2026 | Usigrai accusa RaiSport telecronaca inaugurale definita una figuraccia Petrecca nel mirino

L’Usigrai non risparmia critiche e attacca duramente la Rai per la copertura delle Olimpiadi. La federazione dei giornalisti prende di mira il direttore di RaiSport, Sigfrido Petrecca, e definisce la telecronaca della cerimonia inaugurale una vera e propria “figuraccia”. La polemica si accende mentre gli organizzatori si preparano a vivere un evento che si preannuncia ricco di sfide e aspettative.

