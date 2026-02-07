Figuraccia alla cerimonia delle Olimpiadi 2026 | il sindacato Rai contro Petrecca

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026, il direttore di Rai Sport ha combinato una serie di errori che hanno scatenato le critiche del sindacato. Durante la telecronaca, sono state evidenti alcune gaffe che hanno messo in cattiva luce la qualità della trasmissione. La situazione ha generato malumore tra i giornalisti e gli spettatori, che si aspettavano un commento più professionale. La Rai si trova ora a gestire le conseguenze di un episodio che rischia di compromettere l’immagine dell’evento.

Il direttore di Rai Sport nella bufera dopo le numerose gaffe commesse durante la telecronaca dell'evento d'apertura dei Giochi Olimpici. USiGRai si è scagliata contro Rai Sport e contro i vertici della tv di Stato in seguito a quella che è stata definita come una 'figuraccia' in onda durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. Il sindacato dei giornalisti ha puntato il dito contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca e contro i dirigenti che hanno appoggiato la scelta di autonominarsi voce principale della serata di apertura dei Giochi dopo l'esclusione del telecronista designato Auro Bulbarelli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - “Figuraccia” alla cerimonia delle Olimpiadi 2026: il sindacato Rai contro Petrecca Approfondimenti su Olimpiadi 2026 "Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura": le polemiche sulla telecronaca e la nota del sindacato Rai. Pd e M5S: superati i limiti Durante la cerimonia di apertura, la Rai si è trovata al centro di polemiche per le gaffe del telecronista Petrecca. Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, la Rai punisce Bulbarelli per lo spoiler su Mattarella: ci sarà Petrecca La Rai ha deciso di sostituire Auro Bulbarelli con Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Gaffe di Rai 1 durante l'apertura delle Olimpiadi 2026: gli errori in telecronaca su stadio e Matilda De Angelis; La diretta Rai della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: quante gaffe, telecronaca improvvisata; Vance e la cravatta azzurra alle Olimpiadi, cosa c’è dietro il nuovo look del vice di Trump; Laura Pausini, l’Inno di Mameli divide i social: Versione sontuosa, anzi no, ha rovinato Fratelli d’Italia. Figuraccia alla cerimonia delle Olimpiadi 2026: il sindacato Rai contro PetreccaIl direttore di Rai Sport nella bufera dopo le numerose gaffe commesse durante la telecronaca dell'evento d'apertura dei Giochi Olimpici. movieplayer.it Milano-Cortina 2026, Rai massacrata per la telecronaca: Completamente inadatta, che figuraccia'L'importante è partecipare', ma fino a un certo punto. Petrecca e i vertici aziendali responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia di apertura dei Giochi. Così in una nota, l'Esecutivo Usigrai, ... affaritaliani.it "Petrecca e vertici aziendali responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia di apertura dei Giochi". Dopo le critiche piovute sui social per il modo in cui è stata gestita la telecronaca della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina 2026, arriva facebook L’attacco dell’Usigrai dopo la telecronaca della Cerimonia d’apertura: «Figuraccia della Rai: autoassegnarsi un incarico e poi rivelarsi completamente inadatti a portarlo a termine è solo l’ultima fallimentare iniziativa del Direttore Petrecca» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.