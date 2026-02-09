Caso Petrecca giornalisti sul piede di guerra e l' ad Rossi vede il direttore

Oggi o domani si svolgerà un incontro tra Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e Paolo Petrecca, direttore di RaiSport. I giornalisti sono sul piede di guerra dopo la telecronaca delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che ha sollevato molte polemiche. La questione è diventata una delle principali in casa Rai, con il rischio di ulteriori tensioni tra i vertici e i cronisti.

È previsto tra oggi o domani un incontro tra l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, e il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, dopo il caso della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Secondo quanto programmato Petrecca dovrebbe raccontare anche la chiusura dei Giochi, in sostituzione di Auro Bulbarelli, che ha fatto un passo indietro dopo la polemica scoppiata perché aveva spoilerato la sorpresa del video di Mattarella che arrivava a San Siro con il tram. A Petrecca verranno chieste spiegazioni sulla decisione di occuparsi in prima persona della telecronaca di inaugurazione e, molto probabilmente, gli verrà suggerito trovare un'altra soluzione per la diretta della cerimonia di chiusura del 22 febbraio, visti i numerosi scivoloni in cui è caduto durante l'inaugurazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Petrecca, giornalisti sul piede di guerra e l'ad Rossi vede il direttore Approfondimenti su Petrecca olimpiadi Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: da oggi ritiro delle firme, «sciopero dopo la fine delle Olimpiadi» I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi. I giornalisti di RaiSport contro il direttore Petrecca: telecronache non firmate e sciopero a fine Olimpiadi I giornalisti di RaiSport hanno deciso di mettere in piazza le loro proteste contro il direttore Paolo Petrecca. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Petrecca olimpiadi Argomenti discussi: Tutte le gaffes del direttore di RaiSport Petrecca durante la diretta della cerimonia: i giornalisti chiedono le dimissioni: Figuraccia e danni alla reputazione; Le gaffe olimpiche di Petrecca diventano un caso. Usigrai: Vertici aziendali responsabili della figuraccia; Usigrai: Petrecca e vertici aziendali responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia di apertura dei Giochi - FNSI; Paolo Petrecca via dalla Rai dopo la telecronaca alle Olimpiadi? Azienda riflette e spunta la nota censurata. Caso Petrecca, oggi riunione con l’ad Rossi per una decisione dopo la telecronaca olimpicaPaolo Petrecca oggi in riunione con l'amministratore delegato della Rai per fare il punto sulla disastrosa telecronaca della cerimonia olimpica ... fanpage.it Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: ritiro delle firme e sciopero dopo la fine delle OlimpiadiOggi l'incontro con l'ad Rossi: Petrecca è già stato sfiduciato due volte: non condurrà la cerimonia di chiusura dell'evento sportivo ... roma.corriere.it Il "Caso #Petrecca" è destinato a proseguire. Ecco cosa scrive oggi Repubblica. Il direttore potrebbe commentare anche la Cerimonia di Chiusura di Verona. La redazione potrebbe scioperare se non saranno presi provvedimenti entro lunedì. #MilanoCortina2 x.com Le gaffe olimpiche di Petrecca diventano un caso. Usigrai: «Vertici aziendali responsabili della figuraccia» L'arroganza di Petrecca che prima si e' imposto come conduttore e poi non ha avuto sensibilità di chiedere scusa per l'imposizione e la figuraccia che c facebook

