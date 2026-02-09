I principi William e Kate si sono detti sconvolti dalle nuove rivelazioni sui casi Epstein. Entrambi hanno espresso vicinanza alle vittime e si sono detti preoccupati per il contenuto delle accuse emerse dai documenti noti come Epstein Files. La loro presa di posizione arriva dopo le ultime notizie che continuano a svelare dettagli scioccanti sulla vicenda.

I principi William e Kate hanno espresso preoccupazione per le vittime di Jeffrey Epstein e per le “continue rivelazioni” che arrivano dai cosiddetti Epstein Files. L’erede al trono britannico e la moglie hanno pubblicato una dichiarazione, prendendo ancora una volta le distanze dall’ex principe Andrea, coinvolto nello scandalo. Si dicono “ sconvolti ” dal contenuto di oltre 3 milioni di pagine di documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. E “ i loro pensieri rimangono concentrati sulle vittime ”. La scorsa settimana il re ha costretto Andrea a lasciare la sua residenza alla Royal Lodge vicino al Castello di Windsor, accelerando un trasferimento in altra sede in attesa della definitiva collocazione in corso di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, William e Kate vicini alle vittime: "Sconvolti per il contenuto delle rivelazioni"

