william e kate sono profondamente preoccupati per le rivelazioni su epstein e andrew

William e Kate sono preoccupati per le nuove rivelazioni sullo scandalo Epstein che coinvolgono il principe Andrew. La coppia reale teme che queste notizie possano danneggiare l’immagine della famiglia e si dice molto in pensiero. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma fonti vicine ai duchi di Cambridge confermano l’ansia cresciuta nei loro confronti.

William e Kate sarebbero “profondamente preoccupati” per le rivelazioni dello scandalo Jeffrey Epstein che coinvolgono Andrew Mountbatten-Windsor. La dichiarazione arriva direttamente da Kensington Palace. Un portavoce della royal couple ha affermato: “Posso confermare che il Principe e la Principessa di Galles sono profondamente preoccupati per le continue rivelazioni. I loro pensieri rimangono concentrati sulle vittime”. Il principe è in viaggio verso l’ Arabia Saudita per un tour di tre giorni nel Paese mediorientale, dove incontrerà il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. In vista della visita ufficiale, la corona inglese ha dato l’impressione di voler rendere nota la posizione dei due royals. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

William e Kate hanno rotto il silenzio, esprimendo preoccupazione per le rivelazioni degli Epstein Files.

Da Londra arriva una novità che fa discutere.

William and Kate 'deeply concerned' by Jeffrey Epstein scandal | Good Morning Britain

