Il principe William e la principessa Kate hanno parlato pubblicamente per la prima volta dopo le notizie su Jeffrey Epstein. I due si sono detti sconvolti e hanno espresso preoccupazione per le vittime, senza usare troppi giri di parole. Nel frattempo, il re Carlo ha confermato di essere pronto a collaborare con la polizia. La famiglia reale si muove in modo deciso, mantenendo un profilo basso ma dimostrando di voler fare chiarezza.

Il principe William e la principessa Kate hanno rilasciato una dichiarazione pubblica in cui esprimono la loro profonda preoccupazione per le vittime di Jeffrey Epstein, segnando un passo importante della monarchia britannica nel prendere le distanze dalle recenti rivelazioni riguardanti l’ex principe Andrea. I due reali più popolari della Gran Bretagna hanno dichiarato di essere rimasti sconvolti dal contenuto di oltre 3 milioni di pagine di documenti recentemente resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo la nota ufficiale del palazzo, “ Posso confermare che il principe e la principessa di Galles sono profondamente preoccupati per le continue rivelazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Epstein, William e Kate: “Siamo sconvolti. Preoccupazione per le vittime”. Re Carlo: “Pronto a collaborare con la polizia”

Approfondimenti su William Kate

Re Carlo si è detto disponibile a collaborare con le autorità nel caso Epstein.

I principi William e Kate si sono detti sconvolti dalle nuove rivelazioni sui casi Epstein.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su William Kate

Argomenti discussi: Gb. Epstein File, William e Kate rompono il silenzio, ‘Siamo profondamente preoccupati’; Caso Epstein, spuntano nuovi nomi famosi nel dossier che scotta; Andrea e la 'modella rumena' a Buckingham Palace: emergono nuove chat con Epstein; L'ormai ex Principe Andrea avrebbe inviato delle foto delle figlie Beatrice ed Eugenie a Epstein.

William e Kate intervengono sul caso Epstein: tensioni e implicazioni per la monarchiaWilliam e Kate parlano per la prima volta: tra nuove accuse all'ex principe Andrea e pressione sulla monarchia, le vittime al centro dell’attenzione. notizie.it

Caso Epstein, William e Kate: Siamo sconvolti. Preoccupazione per le vittimeIl principe William e la principessa Kate hanno rilasciato una dichiarazione pubblica in cui esprimono la loro profonda preoccupazione per le vittime di ... thesocialpost.it

Caso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su Andrea. La nota di Buckingham Palace, il sovrano è preoccupato per le accuse a suo fratello #ANSA facebook

A metterlo repentinamente alla porta, dopo le ultime rivelazioni del caso Epstein, sarebbero stati Re Carlo e il principe William. Ora l’ultimogenito della Regina Elisabetta vivrebbe nel Norfolk x.com