Re Carlo si è detto disponibile a collaborare con le autorità nel caso Epstein. Dopo l’intervento del principe William, anche il sovrano ha espresso la volontà di aiutare nelle indagini. Nel frattempo, il capo della comunicazione di Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni, segnando un’altra giornata di tensione in politica e famiglia reale.

Il caso Epstein è arrivato come un vero e proprio tsunami nel Regno Unito. Famiglia reale e governo inglese sono stati colpiti con la stessa intensità e ora tentano di correre ai ripari per evitare contraccolpi ancora più pesanti. Questa mattina, con una nota pubblicata da Kensington Palace, il principe William e la principessa Kate si sono espressi con parole dure nei confronti dei presunti responsabili e con frasi di solidarietà nei confronti delle vittime. “Siamo preoccupati dalle continue rivelazioni di questi giorni“, hanno spiegato, commentando per la prima volta l’accaduto. Poche ore dopo è arrivata anche una dichiarazione del Re d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, dopo William interviene anche Re Carlo: “Pronto a collaborare con polizia”

Approfondimenti su William Re Carlo

Re Carlo si dice disposto a collaborare con la polizia sulle accuse contro Andrea.

Re Carlo si dice pronto a collaborare con la polizia nell’indagine su Andrea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su William Re Carlo

Argomenti discussi: Gb. Epstein File, William e Kate rompono il silenzio, ‘Siamo profondamente preoccupati’; Media, caso Epstein: Da lunedì il Congresso avrà accesso ai file senza censura; Andrea e la 'modella rumena' a Buckingham Palace: emergono nuove chat con Epstein; William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein: Profondamente preoccupati, il pensiero va alle vittime.

William e Kate Middleton sono «molto preoccupati» per il caso EpsteinAnche il principe William e la principessa Kate rompono il silenzio sul caso Epstein dopo le recenti rivelazioni. Il video di Amica.it ... amica.it

William e Kate intervengono sul caso Epstein: tensioni e implicazioni per la monarchiaWilliam e Kate parlano per la prima volta: tra nuove accuse all'ex principe Andrea e pressione sulla monarchia, le vittime al centro dell’attenzione. notizie.it

Caso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su Andrea. La nota di Buckingham Palace, il sovrano è preoccupato per le accuse a suo fratello #ANSA facebook

A metterlo repentinamente alla porta, dopo le ultime rivelazioni del caso Epstein, sarebbero stati Re Carlo e il principe William. Ora l’ultimogenito della Regina Elisabetta vivrebbe nel Norfolk x.com