Ghislaine Maxwell si rifiuta di parlare e insiste sull’ottenimento di una grazia per collaborare. La donna, legata da anni a Epstein, non ha intenzione di fare nomi o fornire dettagli nelle indagini sui file appena usciti. Per ora, preferisce mantenere il silenzio e sperare in una soluzione favorevole.

Ghislaine Maxwell, complice e storica amica e alleata di Jeffrey Epstein, non ha alcuna intenzione di collaborare nelle indagini sui file appena pubblicati. Come previsto e anticipato dall’avvocato David Markus, Maxwell si è appellata al diritto di non rispondere alle domande sostanziali, in base al Quinto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. A riferirlo sono stati i media americani. La donna 64enne, che sta scontando una pena di 20 anni per il traffico di ragazze messo a punto con il finanziere morto suicida in carcere, è stata interrogata tramite collegamento video dal carcere in una deposizione del Comitato di vigilanza della Camera dei rappresentanti, guidato dai repubblicani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Epstein, Ghislaine Maxwell si rifiuta di parlare: per collaborare vuole la grazia

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, ex socialite britannica condannata negli Stati Uniti per traffico sessuale di minorenni, torna alla ribalta dopo aver presentato una nuova istanza legale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Epstein, quei legami russi del finanziere e le donne usate come trappole. L'ombra di manovre dei Servizi segreti; Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times; Dai file di Epstein emergono le donazioni: così Maxwell finanziava i Clinton. Oggi la deposizione; Caso Epstein, mamma mia!.

Caso Epstein, avvocato Maxwell: Solo lei può chiarire innocenza di Trump e ClintonGhislaine Maxwell La grazia in cambio di una deposizione che scagioni Donald Trump e ... msn.com

Ghislaine Maxwell in silenzio davanti al Congresso. La sua vicenda legata al padre, sospettato di essere una spiaL'ex complice di Epstein rifiuta di rispondere alle domande del Congresso, emergono ombre sul padre sospettato di essere una spia ... ilfattoquotidiano.it

A metterlo repentinamente alla porta, dopo le ultime rivelazioni del caso Epstein, sarebbero stati Re Carlo e il principe William. Ora l’ultimogenito della Regina Elisabetta vivrebbe nel Norfolk x.com

Caso Epstein, Starmer respinge la richiesta di dimissioni dei laburisti scozzesi facebook