Caso Epstein bufera su Stramer | si dimette anche il capo delle Comunicazioni di Downing Street

Il capo delle Comunicazioni di Downing Street si dimette sotto la pressione del caso Epstein e della crisi politica che sta coinvolgendo il governo di Keir Starmer. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e tensioni, mentre i vertici di Londra cercano di contenere i danni e rassicurare l’opinione pubblica.

Il governo guidato da Keir Starmer sta attraversando uno dei momenti più critici dalla sua insediamento, travolto da una tempesta politica che sembra non dare tregua ai vertici di Downing Street. La notizia dell'ultima ora riguarda le dimissioni di Tim Allan, direttore delle comunicazioni del primo ministro, che ha deciso di lasciare il proprio incarico in un clima di crescente tensione e sfiducia. Questo addio non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto di profonda instabilità interna, segnato da una serie di defezioni eccellenti che stanno minando la solidità dell'esecutivo britannico proprio mentre il paese affronta sfide internazionali e interne di primo piano.

