Caso di tubercolosi in una scuola a Monfalcone | Attivate misure per controllo della malattia test in corso

Una scuola di Monfalcone ha segnalato un caso di tubercolosi. L’Azienda sanitaria ha attivato tutte le misure per contenere la malattia e sta effettuando i test sui coinvolti. La scuola rimane aperta, ma si stanno seguendo tutte le procedure di sicurezza. Nessuna persona è ancora stata ricoverata e l’allarme resta sotto controllo.

Segnalato un caso di tubercolosi all'interno di una scuola di Monfalcone (Gorizia). Lo ha reso noto l'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina: "Caso isolato, in atto le misure previste per il controllo della malattia".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Monfalcone Tubercolosi Un caso di tubercolosi in una scuola di Monfalcone Una scuola di Monfalcone, l’Isis Sandro Pertini, si trova al centro di un caso di tubercolosi. Grosseto, un caso di tubercolosi in una scuola A Grosseto, è stato segnalato un caso di tubercolosi presso un istituto di istruzione superiore. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Monfalcone Tubercolosi Argomenti discussi: Bimba di 2 anni ricoverata a Bologna per meningite tubercolare; Meningite tuberculare, gravissima bimba di due anni e mezzo ricoverata a Bologna; Un caso di tubercolosi all’istituto Pertini di Monfalcone; Raro caso di meningite tubercolare a Bologna, grave bimba di 2 anni e mezzo: profilassi per i compagni d'asilo. Caso di tubercolosi in un istituto scolastico, l'azienda sanitaria ha avviato i controlli e la profilassiMONFALCONE. E' stato segnalato un caso di tubercolosi all'interno dell'Istituto Superiore d'Istruzione Statale Pertini di Monfalcone. L'azienda sanitaria, attraverso una nota, ha spiegato che si trat ... ildolomiti.it Tubercolosi a scuola, caso all'istituto Pertini di Monfalcone: «Attivate le misure previste per il controllo della malattia infettiva»MONFALCONE - Un caso di tubercolosi all'interno dell'Isis Sandro Pertini di Monfalcone. Stando alle informazioni diramate dall'azienda ... msn.com MONFALCONE - Caso di tubercolosi al Pertini di via Powell. Attivata la profilassi prevista. Preoccuzione tra le famiglie. facebook

