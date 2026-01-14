Il Martedì Grasso, che nel 2026 cade il 17 febbraio, è l’ultimo giorno del Carnevale. Questa ricorrenza ha radici antiche, legate sia alla tradizione cristiana che alla cultura dell’Antica Roma. Il termine “grasso” si riferisce alla tradizione di consumare abbondanti pasti e dolci prima dell’inizio della Quaresima, periodo di digiuno e penitenza.

Il 17 Febbraio 2026 è martedì grasso. Il martedì grasso è l’ultimo giorno del Carnevale e le sue origini sono da rintracciare nella storia cristiana e dell’Antica Roma. Il Martedì Grasso è il culmine del Carnevale. Un momento carico di festa e tradizione che affonda le sue radici nel mondo antico pre-cristiano. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Era originariamente legato ai riti propiziatori delle antiche civiltà greche e romane, un momento di eccessi, baldoria e mascheramento, celebrato in onore di divinità come Saturno e Dioniso. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Martedì grasso, quand’è e perché si chiama così l’ultimo giorno di Carnevale?

Leggi anche: Samurai Jay a Sanremo 2026, chi è il rapper e perchè si chiama così? Età, esordi, collaborazioni e l'ultimo singolo uscito, Halo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Corso Mascherato di Martedì Grasso – Carnevale di Ceggia 2026 Martedì 17 febbraio 2026 Ore 14:30 Ceggia (VE) Il Carnevale di Ceggia si chiude in grande stile con l’ultima sfilata della 73ª edizione: il Corso Mascherato di Martedì Grasso! Un facebook