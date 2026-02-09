Caserme dismesse la Regione apre il portafoglio | arrivano i soldi per i Comuni
La Regione Friuli Venezia Giulia mette sul piatto dei fondi per i Comuni che vogliono riqualificare le ex caserme dismesse. Dopo anni di abbandono, ora si cercano soluzioni concrete per trasformare quegli spazi in qualcosa di utile per i territori. La scelta di intervenire con finanziamenti mira a dare nuova vita a queste aree, aprendo possibilità di sviluppo e lavoro. I Comuni potranno così riappropriarsi di spazi ormai inutilizzati e trasformarli in qualcosa di nuovo.
Dalle ex caserme abbandonate a nuove opportunità per i territori. La Regione Friuli Venezia Giulia sceglie di intervenire nella fase più delicata dei progetti di recupero del patrimonio militare dismesso e affianca i Comuni con un nuovo strumento di finanziamento. La Giunta regionale ha infatti approvato il bando 2026 che prevede contributi a fondo perduto per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, passaggio chiave per avviare percorsi di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili. A commentare il provvedimento è stato l’assessore regionale al Patrimonio e al demanio, Sebastiano Callari, che ha sottolineato come il recupero dei beni militari dismessi rappresenti “un’azione strategica per la Regione, sia dal punto di vista territoriale sia sotto il profilo economico”.🔗 Leggi su Udinetoday.it
