Arrivano i soldi da Regione Lombardia, l’impianto di compostaggio inizialmente accantonato ora si può fare. A 4 mesi di distanza dalla prima graduatoria, che aveva inizialmente escluso il progetto di Ceriano Laghetto per esaurimento del fondo disponibile, dopo avere finanziato 33 progetti della stessa categoria, il Pirellone ha comunicato lo stanziamento di ulteriori risorse sullo stesso bando. In questo modo la Regione riesce a finanziare anche tutti i progetti rimasti esclusi in un primo momento. La giunta regionale infatti ha approvato, su proposta dell’assessore ad Ambiente e Clima Giorgio Maione, una delibera in cui vengono stanziate ulteriori risorse per il bando ‘ Ri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrivano i soldi della Regione. L’impianto di compostaggio ora si può davvero realizzare