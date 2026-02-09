Case occupate e affittate ai pusher la bocciofila come base Così una famiglia si è presa San Basilio

A San Basilio una famiglia ha preso il controllo di alcune case, occupandole e affittandole ai pusher. La bocciofila è stata usata come base per le attività illecite. La presenza della famiglia si fa sentire da anni, e anche dopo gli arresti il loro nome scatena timore tra i residenti. Ora la situazione sembra aver raggiunto un punto critico.

Non ci sono solamente i membri del clan calabrese dei Marando. Nel quartiere della periferia est di Roma, negli anni, si sono fatti un nome anche i rappresentanti di una famiglia romana A San Basilio per anni hanno fatto la voce grossa. Una famiglia importante, radicata, tanto che - nonostante gli arresti - il loro cognome incute ancora molto timore. Alleati dei Marando, la famiglia di 'Ndrangheta che per anni ha dominato le vie del quartiere della zona est di Roma, anche loro hanno saputo tessere le loro trame. Criminali, si intende. Ecco chi sono e il loro tesoro. Affari in famiglia e interessi immobiliari.

